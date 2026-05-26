أراكم قريباً يا مدريديستا.. ألقاب وإنجازات كارفخال مع الريال في 23 عاما

ودّع النجم الإسباني المخضرم داني كارفاخال جماهير ريال مدريد بطريقة مؤثرة خلال مباراته الأخيرة بقميص الميرنجي، بعدما ترك بصمته الحاسمة في مواجهة أتلتيك بيلباو ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

لم يكن موسم 2025-2026 سهلًا على داني كارفاخال، حيث تعرض لعدة إصابات أثرت على مشاركاته مع الفريق طوال الموسم.

وقال داني كارفخال في رسالة وداع مؤثرة لجماهير ريال مدريد: شكراً وشكراً وشكراً. بعد 48 ساعة من الوداع العظيم الذي منحتموني إياه، أشعر أنني محظوظ جداً ومحبوب. كانت 23 سنة سحرية عشت فيها دعمكم حتى آخر يوم.. أراكم قريباً يا مدريديستا

أرقام كارفاخال في الدوري الإسباني 2026

شارك اللاعب الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا في:

17 مباراة بـ الدوري الإسباني

لم يسجل أي أهداف

صنع تمريرة حاسمة واحدة

جاءت ضد أتلتيك بيلباو في مباراته الأخيرة

ورغم قلة المشاركات، نجح كارفاخال في إثبات قيمته الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها داخل الملعب.

أبرز إنجازات كارفاخال مع ريال مدريد

خلال مسيرته مع الميرنجي، حقق داني كارفاخال العديد من الألقاب، أبرزها:

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

كأس ملك إسبانيا

كأس العالم للأندية

السوبر الأوروبي

السوبر الإسباني

كما لعب دورًا مهمًا في الجيل الذهبي لريال مدريد الذي سيطر على أوروبا لسنوات عديدة.