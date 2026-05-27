الإسكندرية.. انتظام الخدمات والشواطئ في أول أيام عيد الأضحى

تابع المهندس أيمن عطيه ، محافظ الإسكندرية، على مدار اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، انتظام العمل بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميداني المستمر لجميع القيادات التنفيذية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين خلال فترة العيد.

تكثيف أعمال المتابعة والجولات الميدانية

​وأكد المحافظ على تكثيف أعمال المتابعة والجولات الميدانية بجميع الأحياء، والشواطئ، والحدائق العامة، وطريق الكورنيش، موجهاً بالتعامل الفوري والحاسم مع أي ملاحظات أو شكاوى من المواطنين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظه .

​​وفي هذا الإطار، شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً تصاعدياً من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وسجلت شواطئ القطاع الشرقي نسب إشغال مرتفعة مع نهاية اليوم.

​وشهد شاطئ الهانوفيل "المجاني" إقبالاً كبيراً من المواطنين في ظل منظومة متكاملة داخل الشاطئ، مما يعكس جهود المحافظة في توفير متنفس ترفيهي مجاني وآمن لأهالي المدينة وزوارها.

آليات إعادة فتح شاطئ النخيل أمام الرواد

كما تابعت المحافظة آليات إعادة فتح شاطئ النخيل أمام الرواد؛ حيث كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتأكد التام من استيفاء الشاطئ لكافة اشتراطات السلامة والتأمين البحري، ووجود منظومة إنقاذ متكاملة وفقاً لتعليمات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وقد شهد الشاطئ إقبالاً متوسطاً في أول أيام إعادة تشغيله.

وجاء ذلك وسط انتشار مكثف لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة العميد أحمد إبراهيم، لمتابعة الالتزام الكامل بالأسعار والتعليمات المنظمة، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد.

ووجه محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والفروشات المخالفة على طول طريق الكورنيش، ومنع المواطنين تماماً من النزول إلى المناطق الصخرية غير الآمنة حفاظاً على سلامتهم، مع ضرورة الالتزام التام بتعليمات رجال الإنقاذ والرايات التحذيرية المرفوعة على الشواطئ.

كما أكد على استمرار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمتابعة الميدانية المكثفة طوال أيام العيد، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية، وانتظام المرافق الحيوية، وتوفير أجواء احتفالية آمنة ومبهجة للجميع.