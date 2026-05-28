أخبار أسوان في أول أيام عيدالأضحى المبارك.. توزيع كروت تهنئة الرئيس..وعادات وطقوس مميزة

فى أول أيام عيد الأضحى المبارك .. شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 27/5/2026 أحداث متنوعة.

فوسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات وترديد تكبيرات العيد وإبتهالات " لبيك اللهم لبيك.. والله أكبر كبيرا " ، أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد ، وذلك فى حضور جماهيرى من المواطنين الذين حرصوا على أداء الصلاة والإحتفال بهذه المناسبة المباركة .

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء إيمانية وإحتفالية بمسجد منصور حمادة

حرص المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على مشاركة المواطنين فرحتهم بمناسبة عيد الأضحى، حيث قام بتوزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب تقديم الهدايا والعيدية للأطفال وسط أجواء مبهجة امتلأت بالسعادة والبهجة.



محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس السيسى والهدايا والعيدية على الأطفال

جهود متنوعة

نستعرض أبرز العادات والتقاليد والطقوس التي يتم توارثها جيلاً بعد جيل بين أبناء النوبة ، ليكون عيد الأضحى فى أسوان والنوبة " حاجة تانى " " ود ومشاعر جميلة وألفة ومحبة ولم للشمل " .



عادات يتوارثها الأجيال.. أشهر أكلات ومشروبات أهالى أسوان والنوبة فى عيد الأضحى

الأجواء الاحتفالية للمواطنين خلال عيد الأَضحى المبارك فى أسوان تتواصل على مدار اليوم فى تأكيد واضح للطقوس والعادات والتقاليد المتوارثة.



طقوس أسوانية.. حكاية «الشعرية باللبن» وجبة الإفطار المتوارثة فى عيد الأضحى المبارك

فى ضوء إستكمال الأجواء الإحتفالية بعيد الأضحى المبارك ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميدانى بين المواطنين ، وتقديم التهنئة لأهالى ومواطنى المحافظة ، كل فى نطاق مركزه ومدينة ، مع المشاركة فى أداء صلاة العيد بما يعكس روح التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع الأسوانى .



محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئة للمواطنين بعيد الأضحى المبارك

تابع الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان سير العمل بالمجازر المختلفة للإطمئنان على انتظام العمل وتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين بالشكل الأمثل .



بيطري أسوان: نحر الأضاحي بالمجان.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين