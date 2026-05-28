الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا يحدث للجسم عند تناول نخاع العظم ؟

نخاع العظم
هاجر هانئ

النخاع هو النسيج الدهني الرخو الموجود داخل عظام الأبقار، وخاصة في عظام مثل عظم الفخذ والساق. وعلى عكس لحم العضلات الذي نأكله عادةً، يحتوي النخاع على مزيج فريد من الدهون الصحية والكولاجين والفيتامينات والمعادن.

يحتوي على مركبات تساعد في الحفاظ على قوة المفاصل، ومرونة الجلد، وصحة الجهاز الهضمي. كما أنه مصدر غني بالعناصر الغذائية لمن يسعون إلى تحقيق التوازن بين التغذية السليمة والطعام اللذيذ. هذه العظام مثالية للحفاظ على صحتك وإرضاء ذوقك.

لماذا يعتبر نخاع العظم مفيداً للصحة؟


يُعدّ نخاع العظم غنيًا بالعناصر الغذائية التي تدعم العديد من وظائف الجسم. إليك بعض العوامل الرئيسية التي تجعل نخاع عظم البقر غذاءً غنيًا بالعناصر الغذائية يجب أن يكون حاضرًا على مائدتك:

• دهون صحية : توفر عظام النخاع عالية الجودة أحماضًا دهنية أساسية، بما في ذلك أوميغا 3، التي تدعم صحة الدماغ وتقلل الالتهاب. 

• الكولاجين : يوجد الكولاجين بوفرة، ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد والمفاصل والعضلات. 

• الفيتامينات والمعادن : نخاع العظم غني بفيتامين أ، وفيتامين ب12، ومعادن مثل الحديد والفوسفور والزنك، وهي عناصر أساسية في المناعة وإنتاج الطاقة وإصلاح الأنسجة. 

• الخلايا الجذعية : يحتوي نخاع العظم على خلايا مهمة لإنتاج الدم وصحة الجهاز المناعي. 

• مركبات مضادة للالتهابات : تعمل مكونات مثل الجلايسين وحمض اللينوليك المترافق (CLA) على تقليل الالتهاب وقد تحمي من الأمراض المزمنة.


إن تناول نخاع العظم بانتظام، وخاصة من مصادر تتغذى على العشب، يمكن أن يمنحك دفعة في الصحة العامة، خاصة إذا كنت تركز على حركة المفاصل أو صحة الجلد أو دعم المناعة.

كيف يدعم نخاع العظم صحتك؟


إن فوائد إضافة نخاع عظم البقر إلى نظامك الغذائي تتجاوز مجرد القيمة الغذائية. دعونا نلقي نظرة على بعض المزايا الحقيقية:

1. صحة المفاصل والعظام: يدعم محتوى نخاع العظم من الكولاجين والكالسيوم صحة العظام ومرونتها. إذا كنت تعاني من التيبس أو التهاب المفاصل، فإن إضافة نخاع العظم إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تخفيف الألم بشكل طبيعي.

2. تحسين الهضم: يدعم الجيلاتين المستخلص من نخاع العظم إصلاح بطانة الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

3. تعزيز المناعة: يحتوي نخاع العظم على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة، مما يسهل مكافحة الأمراض اليومية.

4. الطاقة والتعافي: بفضل فيتامينات ب والدهون سهلة الهضم، يغذي نخاع العظم خلاياك ويساعد على تعزيز مستويات الطاقة مما يجعله مساعدًا رائعًا للرياضيين وأصحاب أنماط الحياة النشطة

المصدر:franksbutchershop

وزير الري: جاهزية المنظومة المائية لتلبية الاحتياجات والزيادات المتوقعة خلال العيد

ثاني أيام العيد.. الأورمان تواصل نحر وتوزيع لحوم الأضاحي بالمحافظات

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

