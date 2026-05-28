حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل رقاق باللبن والسكر

رقاق باللبن والسكر من أشهر أطباق حلويات عيد الأضحى المبارك فيتميز بمذاقه اللذيذ و بمكوناته البسيطة و يمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات .

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رقاق باللبن والسكر فيما يلي…

مقادير رقاق باللبن والسكر



● رقاق ناشف

● لبن محلى مكثف أو سكر أو عسل

● فانيليا أو قرفة

● سمنة

● لبن

● مكسرات

● قشطة بلدي

طريقة تحضير رقاق باللبن والسكر



يكسر الرقاق ويحمر في السمنة

يوضع في طاجن

تضاف له مكسرات وقرفة وسكر

ويضاف اللبن

ويقدم

يمكن أيضا أن يقدم الرقاق المحمر مع السكر البودرة والقرفة فقط