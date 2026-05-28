محافظ الإسكندرية يتبادل تهاني عيد الأضحي مع القيادات التنفيذية والأمنية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي جامعة الإسكندرية والكنائس، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة حلول العيد.

المحافظ يشيد بروح الوحدة الوطنية والتعاون

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بهذا اللقاء وامتنانه لهذا التجمع الذي يعكس روح التلاحم الوطني، ويعزز أجواء البهجة والفرحة بالعيد، مشيدًا بروح الوحدة الوطنية والتعاون بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

وأكد أن هذا الترابط يمثل الدعامة الأساسية لقوة واستقرار الوطن، كما توجه بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية، ولا سيما أهالي وزائري الإسكندرية، متمنيًا للجميع عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة وروح المحبة والتعاون التي تجمع أبناء الوطن، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا الترابط لما له من دور كبير في دعم مسيرة التنمية وترسيخ قيم التكاتف والتلاحم المجتمعي.