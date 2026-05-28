فرق المبادرات الصحية تقدم 478 خدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى بدمياط





انتشرت الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة بدمياط تقدم خدماتها للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك والتي بلغت إجمالي 478 خدمة صحية على مدار اليوم بواقع 114 منتفعة فوق 18 عام بمبادرة دعم صحة المرأة و 205 منتفع من الرجال والسيدات فوق 40 عام بمبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة و 159 منتفع من الرجال والسيدات فوق 18 عام بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية .



انتشرت الفرق بالمتنزهات والأسواق وأماكن التجمعات بميدان الساعة بمدينة دمياط وأمام مارين النيل بمدينة رأس البر ونهاية شارع الصعيدي بمدينة دمياط الجديدة ومسجد النور بقرية الركابية مركز كفر البطيخ وكورنيش النيل بمدينة السرو وموقف مدينة الروضة والموقف العمومي بقرية كفر المنازلة مركز كفر سعد.



وشملت الخدمات المقدمة مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية .

يأتي ذلك ف إطار توجيهات الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة بقيادة الدكتورة منى خليفة وجهود مديرية الصحة لتعزيز وإتاحة خدمات المبادرات الصحية لمستحقيها من المواطنين من الفئات العمرية المختلفة من خلال فرق طبية مدربة والاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة والأورام السرطانية بما يسهم في ارتفاع نسب الشفاء منها والحد من مضاعفاتها والارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين.