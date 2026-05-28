الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

في ثاني أيام العيد.. حملات لإزالة البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

إزالة أعمال البناء المخالف
أحمد بسيوني

شدد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الميدانية والتعامل الفوري والحاسم مع أي أعمال بناء مخالف أو تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على هيبة الدولة ومنع استغلال إجازة العيد في ارتكاب المخالفات.

حملات مكبرة بجميع الأحياء

وفي هذا الإطار، واصلت الأحياء تنفيذ حملاتها المكبرة لرصد وإزالة أعمال البناء المخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حي وسط، حملات مكبرة استهدفت مناطق أبيس 7 و8 ومحرم بك، وأسفرت عن فك شدة خشبية وإزالة أعمال بناء مخالف بجمعية الروضة الزراعية بأبيس 7، بالإضافة إلى إيقاف أعمال إنشاء هنجر بالطريق العمومي بمنطقة أبيس 8 وتنفيذ إزالة فورية للأعمال المخالفة المستجدة، فضلاً عن إزالة أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن بحارة سيدون بمنطقة محرم بك.

وفي حي العامرية أول، تم رصد أعمال بناء بدون ترخيص بشارع مخزن الزيت المتفرع من شارع مسجد البسيوني، وتمت الإزالة الفورية في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم إزالة أعمال بناء سور مخالف على مساحة 60 مترًا مربعًا بقرية حارس 3 بمنطقة النهضة.

كما واصل حي شرق ، إزالة أعمال بناء مخالف بالطريق الزراعي محور المحمودية والتحفظ على كمية من الحديد، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة 6 أكتوبر وعزبة المسيري وإزالة الحوائط والأعمدة المخالفة بالكامل.

وشن حي ثان المنتزه، حملات مكثفة بعزب حوض 10 وحوض 11 وعزبة سركيس، حيث أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة عدد 2 سملات مخالفة بعزب حوض 10 و11، إلى جانب إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بعزبة سركيس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وفي حي العامرية ثان، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة أعمال بناء مخالف بنجع حبون، عبارة عن دور أرضي كامل بمساحة 80 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة قطعة أرض محاطة بسور على مساحة 1000 متر مربع.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات اليومية المكثفة بجميع الأحياء طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لأي مخالفات في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حفاظًا على الانضباط العمراني.

صحة الشرقية
