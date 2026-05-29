قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام
تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة
أوكرانيا: هجوم روسي واسع يستهدف أوديسا ويخلّف أضراراً كبيرة
الدعم النقدي المشروط 2026.. شروط استمرار صرف تكافل والفئات المستحقة بالقانون الجديد
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط خدمات متكاملة وتنظيم دقيق بالحرم
إزالة 90 حالة تعدٍ وذبح 21 ألف أضحية.. وزير الزراعة يقود جولات مفاجئة بالمحافظات في العيد
ثابت عند 7731 جنيها..أكبر أعيرة الذهب في أول تعاملات ثالث أيام العيد
قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026
موعد مباراة مصر والمغرب على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين
اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب
فجر ثالث أيام عيد الأضحى.. دعاء واحد يخرجك من أشد ضيق ويغلق باب الفقر
استشهاد 17 شخصا مع اتساع العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت تقارير إعلامية عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، وسط حديث عن اتفاق مبدئي لا يزال بانتظار المصادقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، توصل الجانبان إلى تفاهم أولي يتضمن مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوماً، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت التقارير عن مسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية مشاركة في جهود الوساطة أن الاتفاق المرتقب قد يمثل أبرز اختراق دبلوماسي منذ اندلاع المواجهة الأخيرة، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب مفاوضات إضافية لحسم عدد من الملفات العالقة.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إذ تطالب واشنطن بنقله إلى خارج البلاد أو إخضاعه لآلية رقابة دولية، بينما تؤكد طهران تمسكها بحقها في التخصيب ورفضها المساس بما تعتبره "خطوطاً حمراء".

كما تشير التفاهمات المطروحة إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وإزالة الألغام البحرية من المنطقة، مقابل بحث تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن أصول مالية مجمدة.

في المقابل، نفى مصدر مقرب من الفريق التفاوضي الإيراني التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكداً أن مسودة التفاهم لا تزال قيد النقاش، وأن أي اتفاق سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن واشنطن وطهران "قريبتان جداً" من التوصل إلى اتفاق، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب في إبرام تفاهم، مشدداً على أن بلاده ستواصل ضغوطها حتى تحقيق أهدافها المتعلقة بالملف النووي.

إيران الولايات المتحدة الملف النووي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

وفاة حاج مصري

حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام

جوزيه مورينيو

تطورات جديدة في مفاوضات عودة مورينيو إلى ريال مدريد

الحريق

محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

هرم خوفو

الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

ارشيفيه

توك شو| توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة مدعمة للموسم الصيفي خلال العيد.. وانخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج

ارشيفيه

الزراعة: توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة مدعمة للموسم الصيفي خلال العيد

ارشيفيه

بأفضل الطرق.. خبيرة تكشف أسرار طهي اللحوم والفتة الصحية

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد