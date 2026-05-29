مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار هائل هز مدينة دالاس الأمريكية

أعلن مسؤول في مدينة دالاس الأمريكية أن انفجاراً وحريقاً هائلاً اندلعا في مبنى سكني، مما أسفر عن مقتل طفل وشخصين آخرين على الأقل، في حادثة هزت قوتها المنازل المجاورة.

ووقع الانفجار أثناء اندفاع رجال الإطفاء للاستجابة لبلاغ عن تسرب غاز.

ومن جانبه ؛ صرح المتحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في دالاس، جيسون إيفانز، إن 5 أشخاص على الأقل نقلوا أيضا إلى المستشفيات مصابين بجروح.

وبحسب التقارير الأمريكية ؛ فلم يتضح عدد السكان الذين كانوا يعيشون في المجمع المكون من طابقين في حي أوك كليف جنوب وسط مدينة دالاس، حيث كان عمود شاهق من الدخان الأسود مرئيا على بعد أميال.

كما لم تستبعد التقارير الأمريكية احتمال العثور على المزيد من الضحايا مع استمرار الفرق في البحث في البقايا المتفحمة للمبنى.