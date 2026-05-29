لبنان.. غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة دير قانون النهر

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة دير قانون النهر جنوبي البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مرغليوت بالجليل للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان.

كما دوّت صفارات الإنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

ومنذ قليل ؛ أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر.



و كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس الخميس أن قوات الدفاع الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان.







