إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو تمدد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 يونيو المقبل

أعلن إعلام إسرائيلي، أن حكومة نتنياهو تمدد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 يونيو المقبل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70 بالمائة من قطاع غزة، وذلك في تصريحات باللغة العبرية ألقاها في مؤتمر عقدته أكاديمية عين برات للقيادة.

وأضاف "في هذه المرحلة، نحن نسيطر بشكل كامل على 60% من أراضي قطاع غزة... وتوجيهاتي هي الوصول إلى... 70%".

عندما صرخ أحد الحضور قائلاً إن إسرائيل يجب أن تستولي على "100 بالمائة" من أراضي غزة، رد نتنياهو قائلاً "إننا نسير وفق النظام"، لكنه لم ينكر أن هذا قد يكون الهدف النهائي.







