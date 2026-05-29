أمين عام الناتو: نحن جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو "مارك روته، الجمعة، خرق مسيّرة روسية أجواء رومانيا، مؤكداً بالقول" "إننا جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا".

وفي تصريحات له ؛ أكد روته أن حلف الناتو سيواصل تعزيز قدراته على ردع تهديد المسيّرات الروسي.



وحذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو من أن أي محاولات يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحصار أو الاستيلاء على مقاطعة كالينينجراد ستقود إلى ما وصفه بـ"عواقب وخيمة" على الجهات التي تضع مثل هذه الخطط.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، قال غروشكو إن منطقة بحر البلطيق تشهد تصاعداً واضحاً في الأنشطة العسكرية، مشيراً إلى أنها "تتحول إلى ساحة مواجهة" تتكثف فيها العمليات والتحركات العسكرية والاستخباراتية، مع نشر قوات على مستوى الألوية في بولندا ودول البلطيق.