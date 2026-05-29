الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دراسة ..تناول اللحوم الحمراء والمعالجة 4 مرات أسبوعيا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

عبدالصمد ماهر

نشر المعهد القومي للسكر ،التابع لـ وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الدراسات الهامة حول الأنماط الغير صحية لتناول اللحوم  الحمراء واللحوم المصنعة . 

وقال المعهد  ، إن تحول حديد الهيم HEME IRON الموجود في اللحوم الحمراء إلى مركبات في الجهاز الهضمي هو عملية كيميائية حيوية معقدة وتعتبر أحد N-NITROSO COMPOUNDS - NOCS الأسباب الرئيسية وراء ارتباط اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
 

وأوضح المعهد ، أن  بعض الدراسات أكدت  أن بعض المركبات التي تتكون في الأمعاء بعد هضم اللحوم الحمراء مثل TMAO قد تساهم في مخاطر تصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .


 اللحوم المصنعة


تصنف WHO اللحوم المصنعة ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة وهي نفس الفئة التي تضم التدخين لانها تحتوي على مادة نيترات ونتريت الصوديوم التي تضاف كمادة حافظة وللحفاظ على اللون وهي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كما انها تحتوي على HCAS وترتبط هذه اللحوم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بسبب محتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة.


تشير الدراسات إلى أن تناول 50 جراماً فقط من اللحوم المصنعة يومياً (ما يعادل شريحتين تقريباً يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.
تناول 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 18%.

خطر الإصابة بأمراض القلب


تناول 50 غراما يوميا من اللحوم الحمراء غير المصنعة مثل لحم البقر، ولحم الضأن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 969.


أظهرت دراسة أجريت عام ۲۰۱۹ أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء والمعالجة أربع مرات أو أكثر أسبوعيا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء مقارنة بمن يتناولونها مرتين أسبوعيا.


كما وجدت الدراسة أن تناول شريحة واحدة فقط من اللحوم المعالجة يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.
تشمل اللحوم الحمراء المصنعة (بيبروني سجق سلامي لحم مقدد هوت دوغ لحم مجفف اللانشون والمرتديلا البسطرمة سوسيس برجر).

