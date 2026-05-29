قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحماس
ماتت متأثرة بأمراض الشيخوخة.. أين ستدفن والدة الفنان أحمد حلمي؟| صور
أسوان.. توزيع هدايا وبالونات وألعاب على الأطفال بالحدائق والمتنزهات
الاقتصار على مراسم التشييع.. موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد حلمى
حقيقة وفاة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد
استشهاد شرطي لبناني ببلدية عبا في غارة إسرائيلية
لحظة وصول زوج شقيقة أحمد حلمي إلى المستشفى لاستلام جثمان حماته
بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بـ الدقهلية
رفضت مغادرة بنها.. أمنية لم يحققها أحمد حلمي مع والدته
أمين عام الناتو: نحن جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا
باريس تفتح تحقيقا في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين في أسطول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: الفاصوليا والعدس والجبن لها نفس فوائد اللحوم الحمراء

العدس
العدس
عبدالصمد ماهر

نشر المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الصحية والغذائية الهامة عن أنماط الغذاء في العيد. 

قالت الدكتورة أمينة ضيف استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي  للسكر ، إن العيد فرصة للاحتفال لا للمعاناة، حيث إن التقليل من الوعي والاختيارات الذكية يمكن الاستمتاع ببهجة العيد لمرضى السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرهم ممن يتبعون نظاما غذائيا دون إفساد النظام الغذائي (اللخبطة) من خلال التوازن والاعتدال وليس الحرمان.


القيمة الغذائية للحوم الحمراء


غنية بالمغنيسيوم والزنك والفوسفور والبروتين عالي الجودة والحديد الهيمي عالي الامتصاص وفيتامين ب12 وب 6 وب 1 وغيرها.


بدائل اللحوم الحمراء


الدواجن المأكولات البحرية الأسماك البروتينات النباتية مثل البقوليات والفاصوليا والعدس والبيض والجبن.


هل اللحوم الحمراء ضارة بالصحة؟


هناك عدة أسباب تجعل كثرة تناول اللحوم الحمراء ضارة بالصحة.
1- الدهون المشبعة

تحتوي اللحوم الحمراء على دهون مشبعة وهي دهون صلبة في درجة حرارة الغرفة الغرفة وتشير إلى أن الجسم يحتاج إلى الدهون إلا أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة برفع مستويات الكوليسترول في الدم وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما ان اللحوم الغنية بالدهون المشبعة غنية أيضاً بالسعرات الحرارية وتناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم قد يؤدي إلى زيادة الوزن وحدوث السمنة التي تعتبر سببا من اسباب السرطان وغيرها من الأمراض.

لذا لا ينصح بتناول كميات كبيرة من لحم الضأن لاحتوائه على نسبة دهون تقارب 20% ويفضل استبداله باللحوم قليلة الدهن.

2- طريقة طهي اللحوم تؤثر أيضاً على خطر الإصابة بالسرطان.


عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية تزيد عن 150 درجة مئوية او طهيها لفترات طويله تتكون مواد تسمى HCAS و PAHS حيث تتشكل مركبات PAHS عندما تلتمس عصارة اللحم مصدر الحرارة أو اللهب أثناء الطهي حيث تنتج هذه العصارة دخانا يحتوي على مركبات عطرية تلتصق باللحم.

العيد المعهد القومي للسكر التغذية العلاجية اللخبطة الاعتدال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

ترشيحاتنا

الأورام السرطانية

الصحة: 18 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

اللحوم الحمراء

دراسة ..تناول اللحوم الحمراء والمعالجة 4 مرات أسبوعيا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

التضامن الاجتماعي

مودة يتولى تدريب 771 مستفيدا ومستفيدة في المناطق الحدودية

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد