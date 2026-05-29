الصحة: الفاصوليا والعدس والجبن لها نفس فوائد اللحوم الحمراء

نشر المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الصحية والغذائية الهامة عن أنماط الغذاء في العيد.

قالت الدكتورة أمينة ضيف استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للسكر ، إن العيد فرصة للاحتفال لا للمعاناة، حيث إن التقليل من الوعي والاختيارات الذكية يمكن الاستمتاع ببهجة العيد لمرضى السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرهم ممن يتبعون نظاما غذائيا دون إفساد النظام الغذائي (اللخبطة) من خلال التوازن والاعتدال وليس الحرمان.



القيمة الغذائية للحوم الحمراء



غنية بالمغنيسيوم والزنك والفوسفور والبروتين عالي الجودة والحديد الهيمي عالي الامتصاص وفيتامين ب12 وب 6 وب 1 وغيرها.



ب دائل اللحوم الحمراء



الدواجن المأكولات البحرية الأسماك البروتينات النباتية مثل البقوليات والفاصوليا والعدس والبيض والجبن.



هل اللحوم الحمراء ضارة بالصحة؟



هناك عدة أسباب تجعل كثرة تناول اللحوم الحمراء ضارة بالصحة.

1- الدهون المشبعة

تحتوي اللحوم الحمراء على دهون مشبعة وهي دهون صلبة في درجة حرارة الغرفة الغرفة وتشير إلى أن الجسم يحتاج إلى الدهون إلا أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة برفع مستويات الكوليسترول في الدم وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما ان اللحوم الغنية بالدهون المشبعة غنية أيضاً بالسعرات الحرارية وتناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم قد يؤدي إلى زيادة الوزن وحدوث السمنة التي تعتبر سببا من اسباب السرطان وغيرها من الأمراض.

لذا لا ينصح بتناول كميات كبيرة من لحم الضأن لاحتوائه على نسبة دهون تقارب 20% ويفضل استبداله باللحوم قليلة الدهن.

2- طريقة طهي اللحوم تؤثر أيضاً على خطر الإصابة بالسرطان.



عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية تزيد عن 150 درجة مئوية او طهيها لفترات طويله تتكون مواد تسمى HCAS و PAHS حيث تتشكل مركبات PAHS عندما تلتمس عصارة اللحم مصدر الحرارة أو اللهب أثناء الطهي حيث تنتج هذه العصارة دخانا يحتوي على مركبات عطرية تلتصق باللحم.