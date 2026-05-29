طلاب فنون جميلة بالإسكندرية يحصدون مركزا عالميا بمسابقة دولية للعمارة

حقق طلاب الفرقة الثالثة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة- جامعة الإسكندرية إنجازًا دوليًا، بحصولهم على المركز الخامس عشر عالميًا في مسابقة تايني هاوس الدولية للعمارة، وتصنيف مشروعهم ضمن أفضل 20 مشروعًا مشاركًا، وذلك في منافسة دولية شهدت مشاركات من أكثر من 46 دولة حول العالم.

تهنئة من رئيس الجامعة

ومن جانبه وجّه الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، التهنئة للطلاب الفائزين، معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، ومؤكدًا أن ما حققوه يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على الإبداع والمنافسة في كبرى المسابقات العالمية، ودليلًا على ما تمتلكه من طاقات شبابية واعدة قادرة على الابتكار وتقديم حلول معمارية غير تقليدية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي والإبداعي المتميز لطلاب الكلية، وقدرتهم على تقديم أفكار معمارية مبتكرة ذات أبعاد إنسانية وتنموية تواكب الاتجاهات العالمية الحديثة في العمارة المستدامة.

وأضافت أن الكلية تحرص على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الدولية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الأكاديمية والعملية، وتعزيز حضور الكلية في المحافل الدولية المتخصصة.

يتناول المشروع مفهوم “عمارة ما بعد الكوارث” من خلال تصميم وحدة معمارية مرنة وقابلة للتوسّع، تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المتضررة، ودعم مراحل إعادة التأهيل وإعادة البناء، مع تحقيق استدامة الوحدة وإمكانية إعادة توظيفها بعد انتهاء فترات الطوارئ.

ويعكس المشروع توجهًا معاصرًا نحو العمارة الإنسانية والمستدامة، بما يعكس تميز وإبداع طلاب قسم العمارة وقدرتهم على تقديم حلول معمارية مبتكرة ذات رؤية إنسانية ومعاصرة.

ضم الفريق الطلاب: عبدالرحمن ممدوح عبدالعال، وعبدالله أحمد ضيف، وعبدالله السيد عبدالله.