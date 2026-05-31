قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي عز الدين تكشف عن تفاصيل تعرضها لحالة تسمم وخضوعها لعملية جراحية
في ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر.. رحلة مباركة صنعت تاريخا من الإيمان عبر 25 محطة مقدسة
تكهنات وقلق من المكاسب.. وزير خارجية إيران: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة
مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف مفاجآت ثقيلة.. من يربح ومن يخسر داخل الأسرة؟
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج بجاهزية تشغيلية متكاملة
إصابة 3 أشخاص في عملية دهس جنوب الضفة.. وجيش الاحتلال يعلن مقتل المنفذ
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق
أجراس زويلة تدق احتفالاً.. ليلة روحية مهيبة في ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر.. صور
انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. مفاجأة وراء الهبوط
هل يجوز قص أظافر الميت قبل دفنه؟.. الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية
2 حالتهما خطيرة.. إصابة 4 إسرائيلين في حادث دهس قرب بيت لحم
الأقمار الصناعية ترصد تكاثر السحب على الحدود الغربية.. وفرص لسقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه؟.. اكسييد LX إم دونج فنج ماجي 2026

اكسييد LX إم دونج فنج ماجي 2026
اكسييد LX إم دونج فنج ماجي 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد LX و دونج فنج ماجي موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

زودت سيارة اكسييد LX موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دونج فنج ماجي موديل 2026

 دونج فنج ماجي موديل 2026

تحتوي سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك دونج فنج ماجي موديل 2026

 دونج فنج ماجي موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 204 حصان، وبها عزم دوران 305 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج ماجي موديل 2026

 دونج فنج ماجي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .
 

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الـ SUV وسائل الأمان بـ اكسييد LX اكسييد LX موديل 2026 محرك اكسييد LX سعر اكسييد LX موديل 2026 وسائل الأمان بـ دونج فنج ماجي دونج فنج ماجي موديل 2026 محرك دونج فنج ماجي موديل 2026 سعر دونج فنج ماجي موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

ترشيحاتنا

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف السابق: يجوز سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من أموال الزكاة

الأموال

هل للزوج حق في راتب زوجته الموظفة؟ دار الإفتاء تجيب

الحجاج

الاستقامة بعد العودة.. رسالة مهمة من وزير الأوقاف للحجاج

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد