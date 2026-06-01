الإشراف العام
توك شو

الديهي ينتقد بيان حزب النور بشأن فيلم برشامة: خدمتم الفيلم أكثر مما أضررتموه

نشات الديهي
هاني حسين

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، البيان الذي تقدم به أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى مجلس النواب بشأن فيلم "برشامة"، مؤكدًا أن الهجوم على العمل الفني أسهم في زيادة الاهتمام به ودفع الكثيرين للبحث عنه ومشاهدته.


وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن البيان منح الفيلم دعاية واسعة، مضيفًا: "أنتم خدمتم الفيلم خدمة عمره، وجعلتم الناس في مصر كلها تبحث عنه لتشاهد المشاهد التي أثارت الجدل".


وأوضح أن القضية الأساسية التي يتناولها الفيلم تتمثل في ظاهرة الغش في الامتحانات، وهي مشكلة خطيرة تستوجب المواجهة والمعالجة، مشيرًا إلى أن العمل الفني حاول تسليط الضوء على هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية ودق ناقوس الخطر بشأن تداعياتها.


وأضاف أن النقاش كان ينبغي أن يتركز على جوهر القضية، وهو كيفية التصدي للغش والقضاء عليه، بدلًا من الانشغال بانتقاد الفيلم أو مهاجمة تفاصيل بعينها داخله، مؤكدًا أن الغش يمثل آفة تهدد المجتمع وتؤثر سلبًا على منظومة التعليم والقيم.


وتساءل عن موقف حزب النور من ظاهرة الغش نفسها، معتبرًا أن الفيلم يسعى لمعالجة قضية مجتمعية مهمة، بينما انصرف الجدل إلى انتقاد العمل بدلاً من مناقشة المشكلة التي يطرحها.


كما شدد الديهي على ضرورة عدم السماح بأي إساءة للدين أو السخرية منه، لكنه أوضح أن الفيلم نقل مشاهد ووقائع يراها المواطنون في الشارع، في إطار معالجة درامية لظاهرة قائمة بالفعل.


واختتم حديثه بالدعوة إلى تحري الدقة والتوازن عند إصدار البيانات المتعلقة بالأعمال الفنية، مؤكدًا أهمية توجيه الجهود نحو معالجة المشكلات المجتمعية الحقيقية بدلًا من إثارة الجدل حول الأعمال التي تحاول تسليط الضوء عليها.

