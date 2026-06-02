كمبوت الخوخ المنزلي .. حلوى صيفية منعشة بمكونات بسيطة

يعد كمبوت الخوخ من الحلويات الخفيفة والمنعشة التي يفضلها الكثيرون خلال فصل الصيف، إذ يجمع بين المذاق الحلو والفوائد الغذائية للخوخ، كما يمكن تقديمه بمفرده أو استخدامه في تزيين العديد من أنواع الحلويات.

طريقة عمل كمبوت الخوخ

المكونات:

4 حبات خوخ ناضجة

2 كوب ماء

3 إلى 4 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة

عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة التحضير:

اغسلي الخوخ جيدًا وقطعيه إلى شرائح أو مكعبات، مع إزالة النواة.

ضعي الماء والسكر في قدر على النار حتى يذوب السكر.

أضيفي الخوخ وعصير الليمون والقرفة إن رغبتِ.

اتركي الخليط يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يلين الخوخ مع احتفاظه بشكله.

ارفعي القدر من النار واتركي الكمبوت يبرد تمامًا.

يُحفظ في الثلاجة ويُقدم باردًا.

أفكار للتقديم:

مع الآيس كريم أو الزبادي.

كحشوة للتارت والكيك.

فوق الشوفان أو البان كيك.

بجانب التشيز كيك والحلويات الباردة.