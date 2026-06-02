رغم القيود.. صادرات السيارات الكهربائية الصينية تقفز 40% خلال أبريل

سجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية نمو قوي خلال شهر أبريل الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 278 ألف سيارة، في مؤشر يعكس استمرار توسع شركات السيارات الصينية في الأسواق العالمية رغم الرسوم والقيود التجارية المفروضة في عدد من الدول الغربية.

وجاء هذا النمو مدفوع بارتفاع الطلب في الأسواق الناشئة، خاصة البرازيل التي شهدت زيادة كبيرة في واردات السيارات الكهربائية الصينية بلغت 221%، وتسعى الشركات الصينية إلى تعزيز وجودها الخارجي في ظل المنافسة الشديدة داخل السوق المحلية والضغوط المستمرة على الأسعار.

في الوقت نفسه، واصل قطاع سيارات الطاقة الجديدة في الصين تحقيق نمو ملحوظ، حيث بلغ الإنتاج خلال أبريل نحو 1.32 مليون سيارة بزيادة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 9.7% لتصل إلى 1.34 مليون سيارة.

واستحوذت سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن، على 53.2% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال الشهر، ما يعكس تسارع التحول نحو المركبات الكهربائية واعتماد السوق بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة للشحن.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بلغ إنتاج السيارات في الصين 9.61 ملايين سيارة، بينما وصلت المبيعات إلى 9.57 ملايين سيارة، كما سجل إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 4.29 ملايين سيارة، مقابل مبيعات بلغت 4.3 ملايين سيارة.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات السيارات الصينية الإجمالية بنسبة 61.5% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 3.13 ملايين سيارة، فيما قفزت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 120% لتسجل 1.38 مليون سيارة، ما يؤكد تحول الصادرات إلى أحد أهم محركات نمو صناعة السيارات الصينية.

ورغم هذا الأداء القوي، تواجه السيارات الكهربائية الصينية تحديات متزايدة في الأسواق الغربية، خاصة بعد فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إضافية على الواردات الصينية، إلا أن الشركات الصينية تواصل التوسع عالميا عبر إنشاء مصانع جديدة وعقد شراكات دولية، مستفيدة من تفوقها في مجالات البطاريات وتقنيات القيادة الذكية، وهو ما يعزز مكانة الصين كأحد أبرز اللاعبين في سوق السيارات الكهربائية عالميا.