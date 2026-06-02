قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص
قبل وفاتها بـ16 ساعة.. ماذا قالت سهام جلال في آخر منشور لها؟
انخفاض جديد للبانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
8 انفجارات متتالية تهز العاصمة الأوكرانية كييف
قابلت في مهنة الفن قلة قيمة.. آخر تصريحات الفنانة سهام جلال قبل وفاتها
منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني بأوهايو استعدادا لودية البرازيل.. صور
بعد إعلان الهدنة.. جيش الاحتلال: اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان تجاه شمال إسرائيل
وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية
من أطهر بقاع الأرض.. محمد رمضان برفقة النائب محمد أبو العينين خلال أداء مناسك الحج
وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: لا نريد التصعيد ولا نسعى لضم أي أراضي لبنانية
مندوب لبنان بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على محو وتدمير قرى الجنوب وتنتهك سيادة البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رغم القيود.. صادرات السيارات الكهربائية الصينية تقفز 40% خلال أبريل

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
كريم عاطف

سجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية نمو قوي خلال شهر أبريل الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 278 ألف سيارة، في مؤشر يعكس استمرار توسع شركات السيارات الصينية في الأسواق العالمية رغم الرسوم والقيود التجارية المفروضة في عدد من الدول الغربية.

السيارات الكهربائية الصينية

وجاء هذا النمو مدفوع بارتفاع الطلب في الأسواق الناشئة، خاصة البرازيل التي شهدت زيادة كبيرة في واردات السيارات الكهربائية الصينية بلغت 221%، وتسعى الشركات الصينية إلى تعزيز وجودها الخارجي في ظل المنافسة الشديدة داخل السوق المحلية والضغوط المستمرة على الأسعار.

في الوقت نفسه، واصل قطاع سيارات الطاقة الجديدة في الصين تحقيق نمو ملحوظ، حيث بلغ الإنتاج خلال أبريل نحو 1.32 مليون سيارة بزيادة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 9.7% لتصل إلى 1.34 مليون سيارة.

أسهم السيارات الكهربائية الصينية

واستحوذت سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن، على 53.2% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال الشهر، ما يعكس تسارع التحول نحو المركبات الكهربائية واعتماد السوق بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة للشحن.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بلغ إنتاج السيارات في الصين 9.61 ملايين سيارة، بينما وصلت المبيعات إلى 9.57 ملايين سيارة، كما سجل إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 4.29 ملايين سيارة، مقابل مبيعات بلغت 4.3 ملايين سيارة.

السيارات الكهربائية الصينية

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات السيارات الصينية الإجمالية بنسبة 61.5% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 3.13 ملايين سيارة، فيما قفزت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 120% لتسجل 1.38 مليون سيارة، ما يؤكد تحول الصادرات إلى أحد أهم محركات نمو صناعة السيارات الصينية.

السيارات الكهربائية الصينية

ورغم هذا الأداء القوي، تواجه السيارات الكهربائية الصينية تحديات متزايدة في الأسواق الغربية، خاصة بعد فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إضافية على الواردات الصينية، إلا أن الشركات الصينية تواصل التوسع عالميا عبر إنشاء مصانع جديدة وعقد شراكات دولية، مستفيدة من تفوقها في مجالات البطاريات وتقنيات القيادة الذكية، وهو ما يعزز مكانة الصين كأحد أبرز اللاعبين في سوق السيارات الكهربائية عالميا.

صادرات الصين الصين السيارات الكهربائية شركات السيارات السيارات الصينية سيارات الطاقة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

تراجع أسعار الذهب في مصر

نزل 800 جنيه .. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن

الذهب

أسعار الذهب اليوم| انهيار حاد ونصائح عاجلة من الشعبة بالشراء.. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم

كيلو البانية يتراجع 80 جنيها.. وكرتونة البيض ترتفع 9 جنيهات.. تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم

أرشيفية

بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص

ترشيحاتنا

تعاقد اتحاد جدة مع صلاح

الاتحاد السعودي يحسم التعاقد مع محمد صلاح.. ووداع أسطوري في انفيلد

اعادة الطيور المنقرضة

ولادة أول دجاجة من بيضة اصطناعية .. علماء يقتربون من إعادة طيور انقرضت

فاكهة تحارب الامراض

تمنع تحويل الأورام لسرطان .. فاكهة خارقة تحارب الأمراض

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد