رسالة طمأنة للمصريين.. ضرائب الغاز على الشركات وليست على المواطنين

طمأن محمد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشعب المصري، بأن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي لا تخاطب المواطنين على الإطلاق، ولكنها ستكون على الشركات التي تشتري وتبيع الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “الموضوع مش هيحصل زي ما الناس متخوفة منه أنه ممكن يكون هيشتري ويدفع عليه ضريبة فسعره يزيد على المستهلك”.

وتابع: “الغاز هو سلعة مسعرة جبريا، والشركة التي ستشتريه وتبيعه هي الممول أو المكلف بتوريد الضريبة المستحقة وهي 20 جنيها وفقا للآليات الموجودة فى نص القانون”.