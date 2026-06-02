بعد رحيل سهام جلال.. هل تُقصي الساحة الفنية نجومها في صمت؟

أكد الناقد الفني طارق الشناوي: “ هناك فنانين لديهم لحظات لا يكونوا مطلوبين، وهناك لحظات أخري فجأة يجيلهم 3 مسلسلات فى نفس اللحظة، ودور النقابة أنها تتابع ما يحدث بين الحين والأخر فى الحياة الفنية وتعرض على شركات الإنتاج بعض الممثلين اللي معادوش فى الحسبان”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “مش كل المخرجين بيفكروا ازاى يجيبوا حد زي طارق الدسوقي، إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك ورش فن لأداء الممثل، والنقابة عليها أن تقوم بهذه الورش، ومني زكي حتي الأن تاخد هذه الورش”.

وتابع: “لو النقابة عملت هذا النوع من الورش فهي تفكر الناس بهؤلاء النجوم، ولكن لن ينتهي شكوي الفنان أنه لا يعمل، وسيظل هناك شكوي”.