قوة دفاع البحرين: إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والمسيرات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قوة دفاع البحرين، قالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والمسيرات.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، إن منظوماتها للدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأضافت أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين".

وأهابت القيادة العامة بالجميع "ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني"، ودعت إلى "الإبلاغ عنها فوراً".

وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذوداً عن الوطن.