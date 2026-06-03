الوادي الجديد تعلن جاهزية لجان واستراحات الثانوية الأزهرية قبل انطلاق الامتحانات

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد الانتهاء من كافّة الترتيبات الخاصة بجاهزية اللجان الامتحانية والاستراحات المخصصة للمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس؛ استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦م المقرر بدءها يوم السبت المقبل ٦ يونيو.

وأكّدت المحافظ أنه تم تهيئة وتجهيز القاعات الامتحانية بـ(٥) لجان على مستوى المحافظة، تشمل لجنة معهد فتيات الخارجة الثانوي ومعهد ناصر الثانوي ومقرها معهد فتيات الخارجة، ولجنة معهد باريس الثانوي، ومعهد فتيات موط الثانوي ومعهد بنين موط الثانوي، ولجنة مجمع معاهد الفرافرة، مشددةً على توفير المناخ الملائم للطلاب، وتوفير وسائل التهوية والإضاءة الجيدة بما يضمن آداء الامتحانات بيسر وسهولة، وتذليل أي معوقات تواجه الطلاب داخل اللجان.

وأضافت أنه تم تجهيز ثلاث استراحات بكافة المستلزمات المعيشية الضرورية لراحة الأساتذة المغتربين المنتدبين لأعمال الملاحظة والتصحيح، بما يضمن لهم إقامة كريمة طوال فترة الامتحانات.