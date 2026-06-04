أزمة سياسية تهدّد مرسيدس بالحظر من السوق الأمريكية.. تويوتا تطلق كورولا GRMN المتوحشة المخصصة للحلبات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت شركة مايكسترو عن طرازها الجديد مايكسترو X800، وتنتمي X800 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

رفعت شركة بنتلي البريطانية العريقة سقف التحدي في قطاع الصالونات الفاخرة عبر الكشف رسميًا عن أيقونتها الجديدة كليًا “بنتلي فلاينج سبير”، والتي صممت هندسيًا وماديًا لتقدم مفهومًا متكاملًا يجمع بين الفخامة الملوكية المطلقة للركاب في الخلف والأداء الرياضي الشرس الذي يعشق قادة السيارات اختباره بأنفسهم.

تواجه شركة “مرسيدس-بنز” الألمانية أزمة سياسية واستثمارية معقدة في السوق الأمريكية، قد تصل ماديًا وقانونيًا إلى حد حظر مبيعاتها ومنع استيراد سياراتها بالكامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

تواجه السيارات الكهربائية الحديثة تحديًا هندسيًا وماديًا كبيرًا خلال فصل الصيف، حيث تتحول الأسطح الزجاجية البانورامية الشاسعة ، التي تمنح المقصورة اتساعًا بصريًا متميزًا — إلى ما يشبه العدسة المكبرة التي تضاعف من حرارة الشمس الحارقة وترفع من جهد ومعدل استهلاك الطاقة لتبريد الكابينة.

رفعت شركة تويوتا اليابانية سقف الإثارة في قطاع السيارات الرياضية المدمجة عبر الكشف رسميًا عن نسخة الحلبات الأكثر تطورًا وشراسة "تويوتا GRMN كورولا" موديل 2026.