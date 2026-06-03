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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يحول مطالب أصحاب ورش ومصانع الأخشاب إلى خطوات تنفيذية لدعم عملية الإنتاج

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مصانع وورش صناعات الأخشاب والأثاث ومناشير الطبالي والباب والشباك بمراكز بسيون وطنطا والمحلة الكبرى، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب،اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، في إطار استمرار جهود المحافظة لدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة وتعزيز الصناعات المحلية الواعدة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف الإنتاجية، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن قرى دفره وبلقينا والجعفرية وكتامة والقرى المجاورة تمثل نماذج ناجحة للتكتلات الاقتصادية المنتجة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الورش والمصانع، والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم، سواء ما يتعلق بإجراءات التراخيص أو الخدمات والمرافق أو احتياجات البنية التحتية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم الصناعات المحلية وتحويلها إلى كيانات إنتاجية منظمة وقادرة على المنافسة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات أصحاب المصانع والعاملين بالقطاع، والتي تضمنت عددًا من الملفات الخاصة بالتراخيص والتسويق وتطوير الخدمات، حيث وجّه بسرعة دراسة المطالب المطروحة والتنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

رفع كفاءة الخدمات 

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من التكتلات الاقتصادية المنتشرة داخل القرى، وتحويلها إلى مراكز إنتاج حقيقية تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الغربية تمتلك خبرات صناعية وحرفية كبيرة يجب البناء عليها ودعمها بصورة مستمرة.

المتابعة الدورية 

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على المتابعة الدورية لكافة التوصيات التي تم طرحها خلال اللقاء، لضمان تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية داخل المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة القري المنتجة دعم المصنعين

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