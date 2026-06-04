هبوط أسعار الدقيق ينعش الأسواق.. والكيلو يبدأ من 25 جنيهًا للمستهلكين



أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن سوق الدقيق في مصر يشهد موجة من التراجعات السعرية خلال الفترة الحالية، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين ويسهم في دعم استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية المرتبطة بالدقيق.



وأوضح المنوفي أن أسعار الدقيق الفاخر شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الطن إلى مستويات تتراوح بين 15,600 و15,800 جنيه للأنواع المختلفة، ومنها دقيق بروتين 24% و26%، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 16,500 و17,000 جنيه للطن.



تراجع أسعار التجزئة



وأشار إلى أن هذا الانخفاض انعكس بصورة مباشرة على أسعار البيع للمستهلك النهائي، حيث تراجع متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ المتداول في الأسواق الشعبية والمنافذ التجارية إلى ما بين 25 و27 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن أسعار الأصناف الفاخرة والمعبأة آليًا التابعة لكبرى الشركات تتراوح حاليًا بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وفقًا لمستويات الجودة والعلامة التجارية لكل منتج.



انعكاسات على الأسواق



وأكد المنوفي أن تراجع أسعار الدقيق يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار سوق السلع الغذائية، خاصة أنه يعد أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الخبز والمخبوزات والحلويات، ما قد يسهم في تخفيف الضغوط السعرية على عدد من المنتجات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن زيادة المعروض واستقرار حركة التداول بالأسواق ساهما في تحقيق هذا الانخفاض، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة لضمان انتقال آثار تراجع الأسعار إلى المستهلك النهائي وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمواطنين.



مخزون آمن ومستقر



واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق المصرية تمتلك مخزونًا جيدًا من الدقيق والسلع الأساسية، الأمر الذي يدعم استقرار الأسعار ويعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

