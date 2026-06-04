قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون
تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة البلطجة بالقاهرة الجديدة
رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام
جيش الاحتلال يبدأ بسحب قواته من جنوب لبنان
غربلة لمنظومة الدعم.. احذر امتلاك هذه الأشياء لعدم إيقاف التموين
في 6 ساعات.. الأهلي يعبر أزمة رحيل توروب| تفاصيل مثيرة
مدبولي: الغموض لا يزال يكتنف المشهد الإقليمي والتوترات تؤثر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد
احذر يا عميد.. البرازيل تستعيد سداسي سوبر قبل ودية منتخب مصر
المالكي: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة
مدبولي: توجيهات من الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط أسعار الدقيق ينعش الأسواق.. والكيلو يبدأ من 25 جنيهًا للمستهلكين

الدقيق
الدقيق
ولاء عبد الكريم


أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن سوق الدقيق في مصر يشهد موجة من التراجعات السعرية خلال الفترة الحالية، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين ويسهم في دعم استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية المرتبطة بالدقيق.
 

وأوضح المنوفي أن أسعار الدقيق الفاخر شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الطن إلى مستويات تتراوح بين 15,600 و15,800 جنيه للأنواع المختلفة، ومنها دقيق بروتين 24% و26%، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 16,500 و17,000 جنيه للطن.
 

تراجع أسعار التجزئة
 

وأشار إلى أن هذا الانخفاض انعكس بصورة مباشرة على أسعار البيع للمستهلك النهائي، حيث تراجع متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ المتداول في الأسواق الشعبية والمنافذ التجارية إلى ما بين 25 و27 جنيهًا للكيلو.
وأضاف أن أسعار الأصناف الفاخرة والمعبأة آليًا التابعة لكبرى الشركات تتراوح حاليًا بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وفقًا لمستويات الجودة والعلامة التجارية لكل منتج.
 

انعكاسات على الأسواق
 

وأكد المنوفي أن تراجع أسعار الدقيق يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار سوق السلع الغذائية، خاصة أنه يعد أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الخبز والمخبوزات والحلويات، ما قد يسهم في تخفيف الضغوط السعرية على عدد من المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن زيادة المعروض واستقرار حركة التداول بالأسواق ساهما في تحقيق هذا الانخفاض، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة لضمان انتقال آثار تراجع الأسعار إلى المستهلك النهائي وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمواطنين.
 

مخزون آمن ومستقر
 

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق المصرية تمتلك مخزونًا جيدًا من الدقيق والسلع الأساسية، الأمر الذي يدعم استقرار الأسعار ويعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
 

الدقيق اسعار الدقيق سعر الدقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

ترشيحاتنا

تكريم السفير علي المالكي خلال ملتقى الابتكار والاستثمار

تكريم السفير علي المالكي خلال ملتقى الابتكار والاستثمار العربي

"الفاو" تحذر: مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدا طويل الأمد للأمن الغذائي في العالم

الفاو : مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدا طويل الأمد للأمن الغذائي

الامانة العامة تحيي ذكرى النكسة

جامعة الدول العربية في ذكرى النكسة: استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي انتهاكٌ للقانون وقرارات الشرعية الدولية

بالصور

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد