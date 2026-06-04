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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

94 ألف طالب وطالبة ..الغربية تبدأ ماراثون الإعدادية بانضباط داخل 421 لجنة امتحانية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

 وذلك في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان انتظام العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة انطلقت داخل 421 لجنة امتحانية بإجمالي 94 ألفًا و696 طالبًا وطالبة، فيما أدى امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 5 آلاف و315 طالبًا وطالبة داخل 38 لجنة امتحانية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان شهدت انتظامًا كاملًا منذ بدء الامتحانات صباح اليوم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار محافظ الغربية الى أن العملية الامتحانية انتظمت منذ انطلاقها في التاسعة صباحًا، وتسير بصورة طبيعية وهادئة، دون رصد أية مشكلات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وفي السياق ذاته أجرى الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة ميدانية صباح اليوم بعدد من لجان الامتحانات لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، مشددًا على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل. كما تابع وكيل الوزارة أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على مدار اليوم، لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو معوقات قد تطرأ، مؤكدًا انتظام الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم المحافظ تصريحاته بتمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير المناخ الملائم الذي يساعد أبناء الغربية على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات الشهادة الاعدادية امتحانات

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