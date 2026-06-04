ضبط مصنع طحينة بالسادات غير مرخص ويعمل بخامات مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين في محافظة المنوفية من ضبط ضبط مصنع طحينة غير مرخص بمضبوطات ضخمة في مدينة السادات.

وأسفرت الحملة عن مصنع طحينة غير مرخص يعمل بخامات مجهولة المصدر ومواد عليها علامات تلف وفساد، في مخالفة تهدد صحة المواطنين.

وتم ضبط نحو 60 طن سمسم مجهول المصدر 15 طن ملح متغير الخواص وغير مطابق للاشتراطات ٫ كميات كبيرة من الطحينة الفاسدة وعليها علامات تعفن وتلف٫ زيوت بدون بيانات أو مصدر معروف٫ 1000 لتر سولار مدعم مستخدم في التصنيع بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن المصنع، في إطار الحملات المستمرة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.