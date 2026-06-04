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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«زاهي حواس للآثار والتراث» تنظم ندوة «ملكات وهوانم الأسرة العلوية» تكشف كنوزًا أثرية نادرة

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، بالتعاون مع جمعية الآثار بالإسكندرية، محاضرة ثرية ونوعية تحت عنوان: «ملكات وأميرات وهوانم عصر الأسرة العلوية.. معالم أثرية ومقتنيات فنية خالدة»، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر جمعية الآثار بالإسكندرية.

حقبة تاريخية وفنية متميزة

يلقي المحاضرة الدكتور رأفت عبد الرازق، أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآداب بجامعة طنطا، حيث يستعرض حقبة تاريخية وفنية متميزة من تاريخ مصر الحديث.

وتتناول المحاضرة سبعة محاور رئيسية، كالتالي:

  • الألقاب وتدرجها: تناول الألقاب الخاصة بنساء الأسرة العلوية وتدرج ألقابهن في عصر أسرة محمد علي.
  • المنشآت الشهيرة: استعراض أشهر المنشآت الخاصة بملكات وأميرات ونبيلات وهوانم أسرة محمد علي.
  • المقتنيات الفنية والأثرية: التطرق إلى العديد من التحف والمقتنيات الفنية والأثرية الخاصة بملكات وأميرات وهوانم الأسرة.
  • المجوهرات وأدوات الزينة: تناول المواد الخام التي صُنعت منها أدوات الزينة والمجوهرات، والتي شكّلت مقتنيات أسرة محمد علي المحفوظة بالمتاحف المصرية.
  • شارات الحكم والتحف المعمارية: التطرق إلى شارات الحكم والملك التي وردت على المنشآت المعمارية والتحف الفنية، والتي تزخر بها المتاحف المصرية ضمن المجموعات محل الوصف والشرح.
  • المونوغرام المنفّذ: تناول موضوع المونوغرام المنفّذ على المنشآت المعمارية والتحف والمقتنيات الفنية النادرة والفريدة محل الدراسة.
  • الأعلام البارزة: التعريف بالعديد من الشخصيات والأعلام البارزة من حكام الأسرة العلوية، وكذلك الملكات والأميرات والنبيلات والهوانم اللاتي ورد ذكرهن.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الشراكة الثقافية المستمرة لنشر الوعي الأثري والتاريخي، والتعريف بالثراء المعماري والفني الذي خلفته الأسرة العلوية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري المهم.

مؤسسة زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث جمعية الآثار جمعية الآثار بالإسكندرية ملكات وأميرات وهوانم عصر الأسرة العلوية

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