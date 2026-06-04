تحرير 26 محضرًا في حملة على المخابز بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على منظومة الخبز وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتموينية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وتحت إشراف خالد البوهي، وكيل المديرية، وفي إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى جودة ووفق الأوزان القانونية المقررة.

وأسفرت هذه الحملات المكثفة عن رصد وضبط 26 مخالفة تموينية متنوعة، جاء في مقدمتها تحرير 17 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى تحرير محضرين آخرين لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر واحد لمخالفة الميزان.

كما شملت المخالفات المحررة، تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ولوحة التشغيل، ومحضر ضد أحد المخابز لعدم التزامه بصرف بون الخبز للمواطنين، وتحرير محضر للتصرف في الدقيق البلدي المدعم، ومحضر آخر خاص باستنزال الرصيد، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية التموين بكفر الشيخ، استمرار هذه الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون لردع المخالفين، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول الدعم العيني كاملاً إلى مستحقيه دون أي نقاص أو تلاعب.