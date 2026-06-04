هل بدأت مبيعات تسلا في التعافي بأوروبا؟.. أرقام جديدة تلفت الأنظار

استعادت مبيعات شركة تسلا تسجيل مؤشرات تعافي ملحوظة في السوق الأوروبية خلال عام 2026، مدعومة بزيادة الطلب على الطراز المحدث Model Y.

هل بدأت مبيعات تسلا في التعافي بأوروبا

ورغم تعافي تلك المؤشرات لا يزال أداء الشركة متفاوت بين الأسواق وسط منافسة شرسة من العلامات التجارية الآسيوية والأوروبية.

- بيانات تسجيل المركبات في الأسواق الأوروبية تؤكد هذا الانتعاش :

هل بدأت مبيعات تسلا في التعافي بأوروبا

فرنسا

قفزت المبيعات بشكل هائل بنسبة 655% على أساس سنوي لتصل إلى 5446 سيارة.

النرويج

سجلت نمو بنسبة 29% بواقع 3345 سيارة.

هل بدأت مبيعات تسلا في التعافي بأوروبا

السويد وإسبانيا

ارتفعت التسجيلات بنسبة 71% و 113% على التوالي.

إيطاليا

السوق الرئيسي الوحيد الذي سجل تراجع بنسبة 23.5%، رغم أنها لا تزال تحقق نمو إجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

- أسباب هذا التعافي في مبيعات تسلا :

هل بدأت مبيعات تسلا في التعافي بأوروبا

1- استراتيجية التسعير

أسهمت عروض التمويل الميسر وتخفيضات الأسعار في جذب المستهلكين.

2- سيارة Model Y

تستحوذ سيارة Model Y على الحصة الأكبر من الطلب في فئة سيارات الدفع الرباعي الـ SUV، بفضل توازنها الممتاز بين السعر والمدى.

3- ارتفاع أسعار الوقود

حفز ارتفاع تكاليف البنزين العملاء نحو خيارات السيارات الكهربائية (BEV).

هل بدأت مبيعات تسلا في التعافي بأوروبا

- التحديات المستمرة التي تواجه شركة تسلا :

جدير بالذكر انه رغم هذه الأرقام تواجه تسلا تحديات في استعادة حصتها السوقية التي خسرتها سابقاً، كما ان السوق الأوروبي يشهد توسع سريع، والمنافسة تزداد حدة مع إطلاق المنافسين الصينيين والتقليديين لسيارات كهربائية جديدة بأسعار تنافسية.

- تاريخ شركة تسلا في صناعة السيارات :

هل بدأت مبيعات تسلا في التعافي بأوروبا

تأسست شركة تسلا المعروفة سابقاً باسم تسلا موتورز في يوليو عام 2003 على يد المهندسين مارتن إيبرهارد ومارك تاربننج، وتعد تسلا واحدة من رواد صناعة السيارات الكهربائية وحلول الطاقة النظيفة في العالم .