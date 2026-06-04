تقودها شرطة المرافق .. حملة موسعة لإزالة الإشغالات بنطاق سوق العصر ببورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العرب فى محافظة بورسعيد بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق حملة موسعة استهدفت نطاق سوق العصر والمناطق المحيطة به.

رئيسة عرب بورسعيد وشرطة المرافق في حملة موسعة لإزالة الإشغالات بنطاق سوق العصر

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتوجيهات المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، بشأن تكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط ورفع كافة أشكال التعديات على الطريق العام

وجاءت الحملة بقيادة العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، وبمشاركة العقيد محمد سليمان نائب قائد شرطة المرافق، حيث تم المرور على الشوارع المستهدفة ورفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بالحدود القانونية وعدم استغلال الأرصفة أو حرم الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات المتنوعة وفتح الطرق أمام حركة المشاة والمركبات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم توجيه تنبيهات مشددة لأصحاب المحال التجارية والباعة بضرورة الالتزام وعدم التعدي على الطريق العام، مؤكدةً أن الحملات مستمرة بشكل يومي للتصدي لأي مخالفات أو إشغالات قد تؤثر على المظهر العام أو تعوق حركة المواطنين.

وتؤكد رئاسة حي العرب استمرار التنسيق مع شرطة المرافق وجميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة المحافظة الرامية إلى تحقيق الانضباط بالشوارع والأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري لمحافظة بورسعيد.