دون إصابات.. احتراق سيارة ملاكي أعلى كوبري النيل بالمنيا

شهد كوبري النيل بمدينة المنيا، اليوم الخميس، احتراق سيارة ملاكي بشكل مفاجىء، ورجحت المعاينات الأولية نشوب الحريق بسبب حرارة الجو، دون وقوع أي إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً باشتعال النيران في سيارة تاكسي أثناء سيرها على كوبري النيل بمدينة المنيا، ولم يتمكن الأهالي من إخماد الحريق.

تم الدفع بعربة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، بينما تحولت السيارة إلى رماد بعد أن تمكنت النيران منها بشكل كامل، دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تم فتح الطريق مرة أخرى أمام المارة.