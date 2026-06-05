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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. جولات ميدانية ورفع للمخلفات وإنشاء ملاعب للبادل وضبط لحركة مركبات التوك توك والدراجات النارية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 4/6/2026 أحداث متنوعة.

فقد أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة على الطريق الصحراوي الغربى لمتابعة حركة سيارات السرفيس والتأكد من إلتزامها بخطوط السير المحددة وعدم الخروج عن المسارات المقررة.

محافظ أسوان : تغريم 60 سيارة سرفيس تخالف خطوط السير

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ومشروع النظافة بقيادة المهندس أحمد حلفاوى لتنفيذ منظومة النظافة وتحقيق أعلى معدلات الأداء الميدانى.


أسوان : رفع 260 طن مخلفات متنوعة بطريق بديل السادات وتكثيف النظافة

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعض المخالفات بميدان المدخل الشمالى وكورنيش النيل وذلك من أجل تحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى، والحد من التلوث الضوضائى والبيئى الناتج عن الأصوات المزعجة لبعض الدراجات النارية "الموتوسكيلات" ومركبات التوك توك .


محافظ أسوان يشدد الرقابة على الدراجات النارية والتوك توك المخالف

جهود متنوعة

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بحديقة الورد للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بما يواكب جهود المحافظة فى تطوير المتنزهات العامة والمساحات الخضراء.


محافظ أسوان يوجه باستثمار مرافق حديقة الورد وتعزيز هويتها البصرية

أمر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمراجعة العقد المبرم مع الشركة المختصة بتجميع مخلفات الفنادق العائمة ، وذلك فى ضوء رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المنظمة لهذا النشاط  ، سواء آلية الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة  ، بالإضافة إلى شكاوى أصحاب الفنادق العائمة والتى تم التحقق منها .


محافظ أسوان يوجه بمراجعة عقد شركة جمع مخلفات الفنادق العائمة

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، والذى تتولى تنفيذه مديرية الإسكان بالمحافظة.


محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروع ملاعب البادل على كورنيش النيل.. ويوجه بسرعة الإنجاز لدعم السياحة والرياضة بالمحافظة

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه لم يتبق سوى 3 أسابيع فقط على إنتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع وترخيص مركبات التوك توك ، داعياً أصحاب المركبات إلى سرعة إستكمال إجراءات الترخيص خلال الفترة المتبقية تجنباً للتعرض للعقوبات والإجراءات المقررة.


في أسوان.. مهلة أخيرة 3 أسابيع لتوفيق أوضاع وترخيص مركبات التوك توك

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، اللواء عبدالله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسوان بتشديد الرقابة المرورية على الدراجات النارية وعربات التوك توك المخالفة بجميع شوارع وميادين المراكز والمدن من أجل مواجهة أى ممارسات تؤثر على راحة المواطنين والحد من التلوث الضوضائى والبيئى الناتج عن الأصوات المزعجة لها .


انطلاق حملات مرورية مكثفة في أسوان

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