قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية: إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام
“الحدث يتعلق بمستقبلكم”|عبد اللطيف يوجه رسالة للطلاب المشاركين في منتدى التعليم الفني
وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي: مستعدون لتبادل خبراتنا وتجاربنا التعليمية
أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟
عميل صيني في قلب واشنطن.. صحفي أمريكي يعترف بالتجسس لصالح بكين
الصحة : خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل
عبد اللطيف: مصر أصبحت نموذجًا وطنياً قوياً يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية
أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري
محمد رمضان يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد إشادته بفيلمه أسد
عبد اللطيف: التعليم أصبح مسؤولية إقليمية..وهدفنا ألا تقتصر المدارس على تقديم المعرفة فقط
جيش الاحتلال يطالب سكان 6 قرى لبنانية بإخلاء منازلهم فورا
عبد اللطيف:نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص والصناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يحرق مساحات واسعة من أراضي المواطنين شمال شرقي مخيم البريج

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بحرق مساحات واسعة من أراضي المواطنين شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل ؛ أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الشهيدة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عاما)، و15 إصابة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال جنوب غرب خان يونس.


يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 72,956 شهيدا، و173,043 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية في غزة، في بيان أمس الخميس إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى  947، وإجمالي الإصابات إلى 2,935، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة

جيش الاحتلال مخيم البريج قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

عمرو آدهم

أمير هشام: بعض مسئولي الزمالك حملوا أزمة الإيقاف التأديبي لمتولي

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

ترشيحاتنا

قطع مياه الشرب

لمدة 12 ساعة.. تفاصيل قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ

صورة موضوعية

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة القصير بالبحر الأحمر

رفع المخلفات والقمامة خلال حملات نظافة بمركز أبنوب

محافظ أسيوط: رفع المخلفات والقمامة خلال حملات نظافة بمركز أبنوب

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد