نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية والبيئة.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 191 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (29 مايو : 4 يونيو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 30 مايو 2026:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الاجتماع الثاني للجنة صندوق المناخ الأخضر، والتي ترأسه جهاز شئون البيئة وانعقد برئاسة الدكتور صابر عثمان، المشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابة عن المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للجهاز، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل على ملف التمويل المناخي، وتعظيم استفادة مصر من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر، وذلك انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة التنمية باعتبارها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق الحيوية بالمحافظات.

*الأحد 31 مايو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السادس والثلاثين بمركز التنمية المحلية بسقارة، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026، وذلك مع استئناف الدورات التدريبية بالمركز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2025/2026، واستمرار جهود الوزارة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

*الإثنين 1 يونيو 2026:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع السادة المحافظين لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات تنفيذ التكليفات والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذ من خلال الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان وذلك فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، جاء الاجتماع فى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وبحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي الاتحاد الأوروبي وقيادات الوزارة وفريق عمل المشروع.

*الثلاثاء 2 يونيو 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع لجنة تسيير أعمال مشروع “جرين شرم” المعني بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، وذلك بحضور اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حيث شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع و ما تم تحقيقه من نتائج على أرض الواقع وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعاً مع الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) ، وإحدى شركات الإستشارات الهندسية والبيئية، وذلك لاستعراض الرؤية المقترحة لتطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من السياحة البيئية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية والمواقع البيئية ذات القيمة العالمية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الاسكندرية للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.

*الأربعاء 3 يونيو 2026:*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع بدر وائل العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الناجحة والتدريب مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة فى مجالات وملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة بما يحقق أقصى استفادة للكوادر البشرية بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم .

ونيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ترأس المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر (TFSC)، لمتابعة التقدم التقني والمالي وكذلك خطة العمل المستقبلية للمشروع.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للوزيرة مع المحافظين للمتابعة الدورية للملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين، وكذا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء العاصمة.

كما التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

*الخميس 4 يونيو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور محمود حنفي مستشار البحث العلمي بجمعية المحافظة على البيئة بالغردقة HEPCA)) والمهندس نور فريد مدير الجمعية، وذلك لمتابعة جهود الحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، واستعراض عدد من المشروعات والمبادرات التي تنفذها الجمعية في مجالات حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، وإدارة المخلفات الصلبة، ودعم المجتمعات المحلية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث بعض الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من القيادات بالوزارة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة .