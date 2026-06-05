رغم التضييق الإسرائيلي.. 65 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 65 ألف مصلٍ، أدوا صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، قولها إن 65 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا إليه، منذ ساعات الصباح الباكر.

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأشارت "الأوقاف الإسلامية" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ ثلاث سنوات المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقبل يومين، أقدم 179 مستوطناً على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي منذ صباح اليوم.

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وصارت الاقتحامات أمرا يوميا أو شبه يومي من جانب الاحتلال الإسرائيلي في ظل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الصهيونية التي تسعى للاستيلاء على المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم.