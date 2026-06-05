خبير سياسي : مصر تقود تحركات مكثفة لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني وتوحيد الصف

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لإعادة ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع غزة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بأولوية كبيرة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن القاهرة تعمل على جمع مختلف الأطراف الفلسطينية للوصول إلى نقاط توافق وبرنامج عمل واضح للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بأولوية كبيرة في التحركات المصرية.

وأشار إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تشهد تطورات خطيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب طرح أفكار متكررة لتهجير الفلسطينيين، وهي مخططات سبق لمصر التصدي لها وإفشالها.

وأضاف أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، مع التنسيق مع الأطراف الدولية، ودعم جهود تشكيل اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية، بما يسهم في إدارة المرحلة المقبلة وتعزيز الاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية.

وأكد فهمي أن القاهرة استضافت خلال الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الأطراف الفلسطينية المختلفة، في إطار جهودها لتوحيد الصف الفلسطيني وإعادة إحياء المسار السياسي.