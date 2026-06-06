تفاصيل بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. إجراءات وزارية وتشديدات باللجان

تشهد لجان امتحانات الدبلومات الفنية في مصر انطلاق ماراثون الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2026، وسط إجراءات تنظيمية مشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف ضمان الانضباط داخل اللجان وتحقيق أعلى درجات الشفافية ومنع أي محاولات للغش أو تسريب الأسئلة.

وتعد هذه الامتحانات مع امتحانات الثانوية العامة، المرحلة الأهم في حياة مئات الآلاف من الطلاب، كونها تؤهلهم مباشرة إلى سوق العمل أو استكمال الدراسة بالمعاهد والكليات التكنولوجية.

أعداد ضخمة داخل 2506 لجان امتحانية

وكشف أسامة عبد الكريم، المتخصص في شئون التعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يصل إلى نحو 821 ألف طالب وطالبة، موزعين على مختلف التخصصات الفنية.

وأوضح أن الامتحانات تُعقد داخل 2506 لجان امتحانية على مستوى الجمهورية، مع متابعة لحظية من غرف العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم، لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

تطبيق نظام البوكليت لأول مرة في بعض المواد

وأشار “عبد الكريم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة بدأت هذا العام في تطبيق نظام “البوكليت” في عدد من الامتحانات، وهو النظام الذي يدمج بين ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة في كراسة واحدة.

وأكد أن هذا النظام يهدف إلى الحد من عمليات تداول الأسئلة خارج اللجان، وتقليل فرص الغش الإلكتروني والتسريب، مشيرًا إلى أن تطبيقه يتم وفق طبيعة كل مادة، حيث توجد بعض المواد العملية التي لا يتناسب معها هذا النظام.

استثناء بعض المواد العملية

وأوضح المتخصص في شئون التعليم أن بعض المواد داخل الدبلومات الفنية تعتمد بشكل كبير على الجانب العملي أو تحتاج إلى أساليب تقييم مختلفة، وهو ما يجعل تطبيق نظام البوكليت غير مناسب لها في بعض الحالات.

وأضاف أن الوزارة تراعي طبيعة كل تخصص فني، سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي، لضمان تحقيق العدالة في التقييم بين جميع الطلاب.

إجراءات غير مسبوقة داخل التعليم الفني

وفي خطوة جديدة هذا العام، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنشاء مراكز تجميع للعاملين بالتعليم الفني من معلمين وإداريين ومراقبين، بهدف سد أي عجز طارئ داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات.

ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة منظومة الامتحانات، وضمان وجود كوادر جاهزة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي نقص في أعداد الملاحظين أو المراقبين.

تشديدات لضبط اللجان ومنع الغش

تواصل الوزارة تنفيذ خطة صارمة لضبط اللجان الامتحانية، تشمل إجراءات تفتيش دقيقة قبل دخول الطلاب، وتفعيل أدوات المراقبة داخل اللجان، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية بالمحافظات.

كما تم التأكيد على التعامل بحسم مع أي محاولات غش إلكتروني أو تصوير للأسئلة، مع تطبيق القواعد القانونية المنظمة للامتحانات دون تهاون.

تُعد امتحانات الدبلومات الفنية من أهم الامتحانات في المنظومة التعليمية المصرية، نظرًا لأنها تمثل بوابة مباشرة لسوق العمل، كما أنها تفتح المجال أمام الطلاب للالتحاق بالمعاهد والكليات التكنولوجية.

وتعمل الدولة في السنوات الأخيرة على تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تحديث المناهج وتوسيع الشراكات مع القطاع الصناعي.