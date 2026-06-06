خبير عسكري: استهداف الجيش اللبناني في الجنوب رسالة تصعيد ومخططات إسرائيلية تتجاوز «الردع»

أكد العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري، أن استهداف الجيش اللبناني في غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، يعكس تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن طبيعة الاستهداف على الطرقات التي يستخدمها الجيش في محيط مرجعيون تحمل دلالات تتجاوز العمل العسكري التقليدي.

وأوضح ملاعب، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن المناطق التي تشهد توغلات إسرائيلية في جنوب لبنان ذات طبيعة جغرافية معقدة، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى السيطرة على المرتفعات المطلة على مجرى نهر الليطاني، بما يتيح لها فرض واقع ميداني جديد، لافتًا إلى أن التحركات تشمل استهداف الجسور والطرق الحيوية ومحاولة فرض مناطق عازلة ممتدة.

وقال الخبير العسكري إن هناك بعدًا استراتيجيًا آخر يتمثل في السعي للسيطرة على الموارد المائية في الجنوب اللبناني، خاصة روافد نهر الليطاني، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة تشكيل النفوذ الميداني والأمني في المنطقة، بالتوازي مع تطورات المواجهة مع حزب الله.