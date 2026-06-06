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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية| صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
محمود زيدان

شهدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، وسط حالة من الجاهزية الكاملة والمتابعات الميدانية المكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب. 

وفي هذا الإطار، تابع الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير العمل بعدد من اللجان الامتحانية بمجمعات لجان إداراتي سيدي سالم وكفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام الإجراءات داخل اللجان ومدى التزامها بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

واستهل طلحة جولته التفقدية بمتابعة مجمع لجنة فتيات سيدي سالم الثانوي المنعقدة بمعهد سيدي سالم الثانوي بنين، والتي تضم طالبات معاهد فتيات سيدي سالم والورق ودمرو وأبو متولي الثانوي، حيث أدت الامتحان بها 295 طالبة.

وواصل جولته بتفقد مجمع لجنة منشأة عباس الثانوي بنين المنعقدة بمعهد القن الإعدادي، والتي تضم طلاب معاهد منشأة عباس وشوغي والورق الثانوي بإجمالي 203 طلاب.

 كما تابع لجنة سيدي سالم الثانوي بنين المنعقدة بمعهد القن الابتدائي، والتي أدى الامتحان بها 299 طالبًا من معاهد برية لاصيفر وسيدي سالم والقن الثانوي بنين.

واستكمل رئيس المنطقة جولته بمتابعة لجنة فتيات سيدي سالم الثانوي والتي تعقد بمعهد سيدي سالم الثانوي بنين، وتضم معها لجان معاهد فتيات سيدي سالم والورق ودمرو وأبو متولي الثانوي، وتحتوي اليوم على 295 طالبة.

 كما توجه  لمجمع لجنة مسير الثانوي بنين المنعقدة بمعهد محمد رجب الابتدائي بمدينة كفر الشيخ، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، حيث تضم اللجنة 192 طالبًا من معاهد مسير وصندلا والشمارقة الثانوي بنين، وذلك في إطار الحرص على متابعة مختلف اللجان ميدانيًا والتأكد من انتظام العمل بها منذ اللحظات الأولى لانطلاق الامتحانات.

وخلال الجولة، حرص رئيس المنطقة على متابعة إجراءات التأمين الشامل للجان من الداخل والخارج، وشهد استقبال الطلاب وفض مظاريف أسئلة البوكليت داخل الكنترولات الفرعية.

كما تابع تواجد الموجهين والملاحظين قبل بدء اللجان بوقت كافٍ، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط. كما أجرى حوارًا مع عدد من الطلاب للاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للوقت المخصص للإجابة.

وأكد الشيخ عبد اللطيف طلحة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، والتصدي الحاسم لكافة محاولات الغش، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة بصورة دائمة لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

ويُذكر أن طلاب القسم العلمي أدوا اليوم الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، فيما يستهل طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم غدًا الأحد بالمادتين نفسيهما، كما أنه يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ هذا العام 9274 طالبًا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، منهم 5359 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و3915 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى 3 طلاب من المكفوفين، موزعين على 30 لجنة رئيسية تغطي مختلف مراكز المحافظة، بما يعكس حجم الاستعدادات التي بذلتها المنطقة لضمان خروج الامتحانات بالصورة اللائقة والمشرفة.

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