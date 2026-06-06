استعدادا للمونديال .. بلجيكا تتقدم على تونس 1-0 في الشوط الأول

تقدم منتخب بلجيكا على منتخب تونس بهدف فى الشوط الأول، في المباراة الودية التي تجمع المنتبخين حالياً على ملعب إستاد الملك بودوان إستعداداً لـ كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام تونس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مكسيم دي كويبر- آرثر ثيات- ناثان نجوي

خط الوسط: أليكسيس سالماكرز- يوري تيليمانس- أمادو أونانا- نيكولاس راسكين

خط الهجوم: شارل دي كيتيلير- كيفين دي بروين- جيريمي دوكو

تشكيل منتخب تونس الأساسي:

حراسة المرمى: أيمن الشامخ

الدفاع: علاء العروس – منتصر الطالبي – عمر الرقيق – محمد أمين بن حميدة

الوسط: إلياس السخيري – إلياس العاشوري – إسحاق الغربي – محمد علي الحاج محمود

الهجوم: كريم العياري – هيثم المستوري

البدلاء:

سامي بن حسن، علي الضامن، أنيس بن ونّاس، فراس شواط، ريان الشيخاوي، دروني، أسامة السعداوي، علي العبدي، حنبعل المجبري، يان فاليري، محمد النفاتي، رشاد الخديرة، رائد اللومي، أنيس بن سليمان، سيف الدين التونكتي.