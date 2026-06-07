بكم تدعم الموازنة القطاع الصحي في العام المالي الجديد؟

في إطار توجه الدولة لتعزيز قطاع الصحة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كشف مشروع موازنة العام المالي 2027/2026 عن زيادة ملحوظة في مخصصات القطاع الصحي، والتي بلغت نحو 301.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 246.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2025، بزيادة قدرها 55.8 مليار جنيه.



ويأتي هذا الدعم في ضوء خطة الدولة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب تحسين جودة الخدمة داخل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.



وتتوزع مخصصات القطاع بين 129.4 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و65.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بما يشمل الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى 84.9 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات لرفع كفاءة المنشآت الصحية وإنشاء وتجهيز مستشفيات جديدة.



كما خُصص نحو 16.9 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بما يعزز منظومة التأمين الصحي ويضمن تقديم خدمات علاجية أفضل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.