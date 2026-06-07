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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة.. ووزير الصحة: مدة انتظار عمليات القلب المفتوح غير الطارئة لا تتجاوز 4 أسابيع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

الذهب يتراجع والأسواق تهتز.. خبير يكشف الأسباب الحقيقية
أكد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل.
 

وزير الصحة: مدة انتظار عمليات القلب المفتوح غير الطارئة لا تتجاوز 4 أسابيع
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة أمامها نحو 10 سنوات لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل العظيمة، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين حاليًا يتلقون العلاج مجانًا عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

بعد تراجع مؤقت | الحرارة تعود بقوة.. والأرصاد تكشف موعد الذروة
حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الحارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، بالتزامن مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.
 

الاتحاد الأوروبي : هدنة لبنان وإسرائيل فرصة للسلام.. ودعوات لاستكمال المفاوضات
أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في المنطقة، داعيًا الطرفين إلى مواصلة الحوار والتفاوض المباشر بروح إيجابية وبناءة؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية
 

الضرائب : 14% على الإيجارات الإدارية يتحملها المؤجر
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية ما زال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، موضحة أن التطبيق يخص فقط الوحدات الإدارية المخصصة لإدارة الأنشطة وليس مزاولة النشاط نفسه.

محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يهتم بتطوير كل مساجد آل البيت في مصر
أكد  إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن   الرئيس السيسي يتابع تطوير منطقة السيدة عائشة والقلعة والسلطان حسن بنفسه .
 

أحمد موسى: الدولة بتجري في تطوير منظومة الصحة وسيكون لدينا مستشفى عالمي بالعلمين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومختلف الخدمات الصحية .
 

تامر أمين لـ أحمد سعد: ركّز في صوتك.. والموهبة أهم من الشكل
تحدث الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار” عن الفنان أحمد سعد، موجّهًا له رسالة مباشرة قائلا: اعتبرها “نصيحة من أخ كبير”، ركز على الفن والغناء بدل الاهتمام الزائد بالمظهر والـ”لوك” الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا.

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث مع وزير التموين عن منظومة الدعم النقدي والدعم العيني.

تحية للنائب العام.. تعليق أحمد موسى عن بيان النيابة بشأن صبري نخنوخ
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان النيابة العامة المصرية بشأن  إلقاء القبض على صبري نخنوخ.

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