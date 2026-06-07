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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الكبد الدهني إلى التليف .. طبيب يكشف تفاصيل صادمة

الكبد الدهني
الكبد الدهني
محمد البدوي

كشف الدكتور إيهاب مسعد، استشاري طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، أنه وفقا لمعايير الصحة العالمية يتم قياس إصابة الشعوب بالكبد الدهني أو السمنة من خلال القوة الضاربة للشعب وهي من سن 15 حتى 39 عامًا.


وتابع خلال لقائه مع سارة سامي وآية شعيب وشريف عبد البديع مقدمي برنامج أنا وهو وهي، على قناة صدى البلد، أنه في مصر يوجد 35 % من هذه الفئة مصابة بالكبد الدهني.

القوة الضاربة للشعب

وأكد أن هذه النسبة كبيرة في القوة الضاربة للشعب، موضحًا أن الطبيعي وجود دهون في الكبد ولكن زيادة النسبة تؤثر على وظائف الكبد وينتج عنه مشاكل صحية.


وأضاف أن وظيفة الكبد إخراج السموم والتعامل معها والتخلص منها أي أنه فلتر، موضحا أن الكحول مادة سامة والكبد يحاول يغطيه بطبقة دهنية لإخراجه من الجسم ويستهلك دهون كثيرة وهذا يؤدي إلى التليف الكبدي.
 

تليف كبدي غير كحولي

وأشار الدكتور إيهاب مسعد، استشاري طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، إلى أن استهلاك الكحول في مصر بنسبة صغيرة ولذا النوع الموجود في مصر تليف كبدي غير كحولي.
 

طب الأورام أمراض الدم الكبد الدهني السمنة

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