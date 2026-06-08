عمرو أديب: محدش يقدر يقرب من حدود مصر ونكد على إسرائيل لو قربت

علق الإعلامي عمرو اديب، على أخر مستجدات الحرب الإيرانية الامريكية الإسرائيلية والهجمات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة .
وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" إسرائيل تحتل أراضي جديدة في لبنان ولا يستطيع الحج أبو حنان أن يطلب منهم شيء عكس هدف إسرائيل ".
وتابع عمرو اديب:" إسرائيل مستمرة في تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان وإيران وفلسطين وإسرائيل تواصل العربدة ، مضيبفا:" محدش يقدر يقرب من حدود مصر ونكد على إسرائيل لو قربت".
وأكمل عمرو اديب:" ما تفعله إسرائيل لا يصح أن يستمر والحرب خلصت خلاص وإسرائيل بتهاجم إيران ولبنان ".
ولفت عمرو أديب:" ما تفعله إسرائيل يعتبر حجة لإيران كي تقوم بالعودة للعمليات العسكرية ".