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استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، الانخفاض بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب عالميًا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وكشفت حركة الأسعار عن خسائر ملحوظة للأعيرة المختلفة منذ بداية شهر يونيو الجاري، حيث فقد عيار 24 نحو 297 جنيهًا للجرام خلال 8 أيام فقط، بينما تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية بنحو 260 جنيهًا للجرام، الأمر الذي انعكس على أسعار جميع الأعيرة والجنيه الذهب.

خسائر الذهب منذ بداية يونيو

أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا في أسعار الذهب منذ بداية الشهر الجاري، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من 7646 جنيهًا في أول يونيو إلى 7349 جنيهًا اليوم، بخسارة بلغت 297 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب في مصر

كما تراجع عيار 21 من 6690 جنيهًا إلى 6430 جنيهًا خلال الفترة نفسها، فاقدًا 260 جنيهًا للجرام، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الذهب المحلية.

وسجل عيار 18 انخفاضًا من 5734 جنيهًا إلى 5512 جنيهًا، بخسارة بلغت 222 جنيهًا للجرام خلال 8 أيام فقط.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7349 جنيهًا للشراء و7315 جنيهًا للبيع

وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 6737 جنيهًا للشراء و6705 جنيهات للبيع

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6430 جنيهًا للشراء و6401 جنيه للبيع

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5512 جنيهًا للشراء و5486 جنيهًا للبيع

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3674 جنيهًا للشراء و3658 جنيهًا للبيع

اسعار الذهب الان في مصر

وسجلت أوقية الذهب 228579 جنيهًا للشراء و227522 جنيهًا للبيع

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 51440 جنيهًا للشراء و51208 جنيهات للبيع

الذهب يواصل التراجع عالميًا

وجاءت خسائر الذهب محليًا بالتزامن مع هبوط المعدن الأصفر عالميًا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وسط تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط على الذهب عالميًا قد يدفع الأسعار لمزيد من التذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة. 

أسعار الذهب عيار 21 خسائر الذهب سعر جرام سوق الذهب جرام الذهب

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