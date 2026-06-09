الصحة تُعزز حماية القطاع الصحي في قمة الأمن السيبراني CAISEC 2026

شاركت وزارة الصحة والسكان في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الأبرز في مصر (CAISEC)، الذي انعقد يومي 8 و9 يونيو 2026 تحت شعار “حماية المستقبل.. وتأمين ما لا يمكن التنبؤ به”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر يحظى بدعم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورعاية وزارات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة Smart Africa، والشبكة الإفريقية لمؤسسات الأمن السيبراني (ANCA).

وشهد الحدث عقد أول مائدة مستديرة تضم 22 دولة لتعزيز التعاون السيبراني ودعم السيادة الرقمية، بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والهيئات السيادية العالمية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التحديات في حماية الفضاء السيبراني، وأمن الذكاء الاصطناعي، والتشفير ما بعد الحوسبة الكمية، مع التركيز على تأمين القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي. كما يوفر منصة متميزة لبناء الشراكات الدولية وعرض أحدث التقنيات والحلول الأمنية المتطورة.