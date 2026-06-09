الحرب الثلاثية بين «أمريكا - إسرائيل» وإيران إلى أين؟ توقعات خطيرة بعد اشتعال المناوشات

كشف الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الحرب الأمريكية الإيرانية ألقت بظلالها العكسية على المنطقة والعالم.



وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ومحمد جوهر، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن التأثيرات السلبية لم تقتصر على أمن وسياسات واقتصاديات دول الشرق الأوسط، فالحرب أثرت على أسعار النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز، وسلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لدول العالم التي تستفيد.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج النفط ولديها وفرة، إلا أن أسعار المحروقات والبنزين قد ارتفعت إلى أكثر من الضعف وهذه الانعكاسات الاقتصادية السلبية.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، على أن تكلفة الحرب تم تقديرها من البعض بـ 30 مليار دولار، وهناك من ذهب إلى ما هو أكثر من هذا ووصولها إلى تريليون دولار على المدى الطويل.

وذكر أن هناك مضيق هرمز حتى وإن كان في المياه الإقليمية الإيرانية وسلطنة عمان، موضحًا أن طهران تريد الحصول على رسوم مقابل مرور الكابلات في المضيق.

